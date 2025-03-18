Умер шестикратный чемпион Олимпийских игр по спортивной гимнастике

Шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Акинори Накаяма умер на 83-м году жизни, сообщили Японской ассоциации гимнастики.

Причиной его ухода из жизни стал рак желудка.

Накаяма дебютировал на Олимпиаде-1968 в Мехико и завоевал сразу четыре золота — на кольцах, брусьях, перекладине и в составе команды. Также он стал серебряным призером в вольных упражнениях и бронзовым — в многоборье.

Через четыре года на Играх в Мюнхене японский гимнаст добавил в свою коллекцию еще четыре медали: золото на кольцах и в команде, серебро в вольных и бронзу в многоборье.

На чемпионатах мира Накаяма завоевал семь золотых медалей.

В 2005 году Акинори Накаяма был включен во Всемирный зал славы гимнастики.