Умер шестикратный чемпион Олимпийских игр по спортивной гимнастике
Шестикратный чемпион Олимпийских игр Накаяма умер на 83-м году жизни
Фото: [Японская ассоциация гимнастики]
Шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Акинори Накаяма умер на 83-м году жизни, сообщили Японской ассоциации гимнастики.
Причиной его ухода из жизни стал рак желудка.
Накаяма дебютировал на Олимпиаде-1968 в Мехико и завоевал сразу четыре золота — на кольцах, брусьях, перекладине и в составе команды. Также он стал серебряным призером в вольных упражнениях и бронзовым — в многоборье.
Через четыре года на Играх в Мюнхене японский гимнаст добавил в свою коллекцию еще четыре медали: золото на кольцах и в команде, серебро в вольных и бронзу в многоборье.
На чемпионатах мира Накаяма завоевал семь золотых медалей.
В 2005 году Акинори Накаяма был включен во Всемирный зал славы гимнастики.