Умер сооснователь «Аквариума» и легенда русского рока Гуницкий

Сооснователь рок-группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий, известный как Джордж или Старый Рокер, скончался на 72-м году жизни. Информацию о его смерти подтвердил его коллега Борис Гребенщиков* в соцсетях.

Еще накануне Гребенщиков просил поклонников помолиться за Гуницкого, состояние которого резко ухудшилось. О серьезной болезни музыканта и поэта стало известно в мае 2020 года. Участники «Аквариума» неоднократно организовывали сбор средств на его лечение, однако точный диагноз так и не был обнародован. Теперь, 5 июня, стало известно о смерти знаменитости.

«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету», — написал Гребенщиков.

Гуницкий стоял у истоков «Аквариума» вместе с Гребенщиковым в 1972 году. Он писал тексты песен, занимался драматургией и журналистикой, а его влияние на формирование легендарной группы трудно переоценить. Уход Джорджа стал потерей не только для коллег по сцене, но и для всей российской рок-культуры.

Ранее сообщалось, что ушла из жизни автор советских песен Дилором Омонуллаева.



*признан иностранным агентом в России по решению Минюст