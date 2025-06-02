Ушла из жизни автор советских песен Дилором Омонуллаева

Автор песен для советских артистов Дилором Омонуллаева ушла из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщил портал UZNews.

Сердце талантливого автора песен перестало биться 31 мая в Ташкенте. Омонуллаева сделала значительный вклад в культуру Узбекистана. Ее творчество стало путеводной звездой для сотен певцов и музыкантов СССР.

За свою карьеру Омонуллаева была удостоена звания заслуженного деятеля культуры Узбекистана и награждена орденом Дружбы. Она оставила после себя богатое творческое наследие, написав музыку к множеству популярных хитов советского периода, включая саундтрек к известному мультфильму 1985 года «Цветочная песенка».

В числе известных работ композитора такие популярные произведения на узбекском языке, как «Я тебя никому не отдам», «Пошел дождь», «Жара», а также «Ты мне всегда нравился».

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