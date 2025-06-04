Умер советский балетмейстер Валерий Панов

Известный советский артист балета Валерий Панов умер в Израиле на 87-м году жизни. Об этом сообщил портал ashdodnet.com. Его похороны запланированы на 4 июля на кладбище в городе Ашдод.

Панов был выдающимся солистом престижных Михайловского и Мариинского театров, а также выступал в Вильнюсском театре оперы и балета.

Окончив Ленинградское хореографическое училище в 1957 году, танцор начал выступать в Ленинградском Малом театре оперы и балета.

Выступая в Европе и Америке, Панов получил широкое признание. Танцор работал в театре балета Сан-Франциско, Берлинской и Венской государственных операх.

В 1974 году Панов эмигрировал в Израиль, где основал собственный театр балета в Ашдоде, активно развивая балетное искусство на новом месте.

Кроме работы на сцене, балетмейстер работал в кино, исполнив роли в таких фильмах, как «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Один из нас».

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