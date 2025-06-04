Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова
На 52-м году жизни умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова
Фото: [rutube.ru/Вместе-РФ]
На 52-м году жизни скончалась член Совета Федерации, представлявшая Мурманскую область, Татьяна Сахарова. Об этом сообщили родственники политика в ее телеграм-канале.
В сообщении отмечается, что смерть политика наступила после длительной болезни. В ближайшее время будет опубликована информация о дате и месте прощания с Сахаровой.
Пресс-секретарь сенатора Анастасия Бочарова подтвердила факт смерти сенатора, отметив, что Сахарова долго боролась с тяжелым недугом.
Татьяна Сахарова была назначена сенатором от Мурманской области 7 октября 2021 года. Она занимала должность заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а ранее также являлась заместителем председателя Совета депутатов города Североморск.
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