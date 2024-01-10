Умер страдавший от алкоголизма бывший ударник Scorpions

Смерть музыканта подтвердила его дочь Тоби. Точная причина смерти не называется.

Коттак играл в составе «Скорпов» с 1996 по 2016 год. Вместе с группой он принял участие в записи шести альбомов. Также он был барабанщиком в группе Kingdom Come, а в собственной группе Kottak выступал как гитарист и вокалист.

По ходу творческой карьеры у музыканта неоднократно возникали проблемы из-за чрезмерного увлечения спиртным. Так, в 2014 году он был арестован в аэропорту Дубая за «неприличное поведение» и просидел месяц в тюрьме ОАЭ.

В 2016 году Коттак покинул Scorpions – как сообщалось, из-за проблем со здоровьем.