Умер страдавший от алкоголизма бывший ударник Scorpions
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Бывший ударник легендарной рок-группы Scorpions Джеймс Коттак скончался в Луисвилле, штат Кентукки, в возрасте 61 года, сообщает портал TMZ.
Смерть музыканта подтвердила его дочь Тоби. Точная причина смерти не называется.
Коттак играл в составе «Скорпов» с 1996 по 2016 год. Вместе с группой он принял участие в записи шести альбомов. Также он был барабанщиком в группе Kingdom Come, а в собственной группе Kottak выступал как гитарист и вокалист.
По ходу творческой карьеры у музыканта неоднократно возникали проблемы из-за чрезмерного увлечения спиртным. Так, в 2014 году он был арестован в аэропорту Дубая за «неприличное поведение» и просидел месяц в тюрьме ОАЭ.
В 2016 году Коттак покинул Scorpions – как сообщалось, из-за проблем со здоровьем.