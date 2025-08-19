Умер тренер Полозов, приводивший нефтекамский «Торос» к победе в ВХЛ

На 60-м годом жизни скончался тренер Константин Полозов, приводивший нефтекамский «Торос» к победе в ВХЛ в 2015 году.

Константин Полозов родился в Уфе и практически всю игровую и тренерскую карьеру провел в башкирском хоккее. С клубом «Салават Юлаев» тренер трижды становился призером чемпионата России. Всего за уфимский клуб центральный нападающий провел 15 сезонов.

По окончании карьеры игрока Полозов работал тренером в системе «Салавата Юлаева» — входил в тренерский штаб основной команды, возглавлял команду ВХЛ «Торос» и команду МХЛ «Толпар».

Прощание со специалистом пройдет 20 августа в уфимском Дворце спорта.