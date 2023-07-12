Умер знаменитый писатель Милан Кундера

Самый знаменитый роман писателя «Невыносимая легкость бытия» рассказывает о событиях 1968 года в Праге, но написан уже во Франции, куда Кундера вынужден был эмигрировать.

В 1979 году за роман «Книга смеха и забвения» Кундера был лишен гражданства Чехословакии. Вновь гражданином родной страны он стал только в 2019 году. В эмиграции он писал на французском и даже запрещал переводить свои произведения на чешский.

Последней книгой Кундеры стал роман «Торжество незначительности».