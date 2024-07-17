Умерла 10-летняя звезда TikTok Бэлла Брейв

TikTok-блогер Бэлла Брейв скончалась на 11-м году жизни. Настоящая фамилия девочки — Томпсон.

О смерти девочки в мессенджере сообщил портал канадской телерадиовещательной корпорации CBC. Бэлла умерла в больнице города Торонто. Она находилась в состоянии искусственной комы. Как уточнил источник, девочка проходила лечение от «не диагностированных ранее проблем с легкими».

Пик популярности Бэллы в соцсети TikTok пришелся на 2021-й год. Вместе с родителями девочка снимала вдохновляющие ролики, в которых делилась историями борьбы с различными болезнями.

Бэлла с рождения имела проблемы со здоровьем. Она родилась с редкими иммунными заболеваниями и карликовостью. В 2023-м году ребенок перенес операцию по пересадке кишечника.

По словам мамы девочки, за 10 лет Бэлла провела больше тысячи ночей в больницах.

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