Илон Маск перевезет штаб-квартиру SpaceX в Техас из-за закона о ЛГБТ в Калифорнии
Фото: [UK Government]
Миллиардер Илон Маск перенесет штаб-квартиру компании SpaceX из Калифорнии в Техас из-за закона о ЛГБТ*. Об этом он сообщил в своей соцсети.
«Это последняя капля. Этот закон и многие, которые предшествовали ему, являются атакой на семьи и компании, а потому SpaceX переводит свою штаб-квартиру из Хоторна в Калифорнии в Старбейс в Техасе», — написал Маск.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, согласно которому учебные учреждения не обязаны информировать родителей ребенка о его сексуальных наклонностях без согласия самого ребенка.
Маск считает, что многие базирующиеся в Калифорнии компании могут последовать его примеру и перебраться в штаты, где в чести традиционные ценности.
Ранее политолог Аксинья Гурьянова рассказала, почему Илон Маск поддерживает избирательную кампанию Дональда Трампа.
* признано в России экстремистским и запрещено