Умерла народная артистка России Конюхову, сыгравшая Ганну в «Майской ночи»

На 93-м году ушла из жизни народная артистка России Татьяна Конюхова, сообщили в Гильдии актеров Союза кинематографистов России.

Татьяна Конюхова дебютировала в кино в 1952 году, сыграв главную роль в фильме «Майская ночь, или Утопленница». В 50-60-х актриса создала яркую галерею женских образов, снявшись в ставших культовыми картинах «Необыкновенное лето», «Карьера Димы Горина», «Женитьба Бальзаминова».

В фильме «Москва слезам не верит» 1979 года Конюхова сыграла саму себя, но в ранней молодости.

Также Конюхова играла в театре, выступала с концертами и преподавала актерское мастерство.