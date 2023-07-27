Умерла народная артистка РСФСР Нина Дробышева

Фото: [ Нина Дробышева в фильме «Русский лес» по роману Леонида Леонова/©РИА Новости ]

На 85-м году жизни после продолжительной болезни умерла старейшая актриса Театра имени Моссовета, народная артистка РСФСР Нина Дробышева.

В Театре имени Моссовета она служила с 1962 года. Играла Клеопатру, Эдит Пиаф и Аркадину из чеховской «Чайки».

В кино у нее была лишь одна главная роль. Она сыграла Сашу Львову в фильме Григория Чухрая «Чистое небо», одной из знаковых лент 60-х.

Также Дробышева снялась в фильмах «Два капитана», «Улица полна неожиданностей», «Русский лес» и других.