Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

На 98-м году жизни скончалась народная артистка СССР Вера Васильева.

После войны, закончив театральное училище, Вера Васильева поступила в Московский академический Театр Сатиры, в котором прослужила всю свою жизнь.

В родном театре она сыграла более 60 лет.

Первой большой ролью в кино для Васильевой стала Настя Гусенкова в «Сказании о земле Сибирской» Ивана Пырьева. Позже были запоминающиеся роли в картинах «Свадьба с приданым», «Звезда экрана», «Это мы не проходили», «Карнавал» и другие.

О дате прощания с любимой актрисой многих поколений в Театре Сатиры сообщат позже.