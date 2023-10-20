Умерла трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

Ушла из жизни знаменитая советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова. Ей было 58 лет. О ее смерти сообщил ТАСС бывший муж спортсменки Леонид Резцов.

В марте Анфиса Резцова перенесла сердечный приступ. 15 октября она была вновь госпитализирована и скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

На Олимпийских играх-1988 Резцова выиграла золото в составе звездной советской эстафеты, а также завоевала серебряную медаль на дистанции 20 км.

После этого 30-летняя спортсменка решила попробовать свои силы в биатлоне и завоевала еще два олимпийских золота – в 1992 и 1994 годах. Дважды Резцова выигрывала общий зачет Кубка мира по биатлону.

Анфиса Резцова воспитала двух дочерей-биатлонисток – Дарью Виролайнен и Кристину Резцову, которая была лидером российской команды на Олимпиаде в Пекине.