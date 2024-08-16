Умерла заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова

На 79-м году ушла из жизни заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова, сообщил витебский Национальный академический театр имени Якуба Коласа.

Актриса служила в театре с 1971 года. Отмечается, что ее творчество всегда получало высокую оценку у зрителей, критиков и коллег.

Скворцова сыграла десятки ролей в театре и кино. Кинозрители помнят ее по ролям в фильмах «Плач перепелки», «Красный остров», «Бальное платье», «Яблоко луны» и другим.

О причине смерти, а также о времени и месте прощания с актрисой не сообщается.