75-летняя Алферова восхитила поклонников страстным танцем на сцене

Super: 75-летняя Ирина Алферова исполнила страстный танец, приподняв платье

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

75-летняя народная артистка РФ Ирина Алферова выступила в подмосковной Лобне в спектакле «Самая-самая», передает Super. Актриса исполнила роль Роксаны. Вместе с актрисой в спектакле «Самая-самая» принимают участие 69-летний Игорь Бочкин и 48-летний Илья Соколовский.

Во время одного из эпизодов Ирина Ивановна устроила на сцене страстный танец: она приподняла платье, показав нижнее белье, а затем обняла за шею своего партнера — 48-летнего Илью Соколовского. Тот подхватил ее и закружил в танце.

Фрагмент спектакля быстро разошелся по Сети. Поклонники восторженно отзываются о выступлении. Они отмечают легкость движений актрисы и ее естественную красоту. Некоторые говорят, что на сцене Алферова ведет себя смелее, чем в молодые годы.

Ранее певица Наталья Подольская восхитила фанатов фотографией с отдыха в ОАЭ.

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