Детский сад при школе № 7 в Наро-Фоминске откроют после капитального ремонта в 2027 году
В Наро-Фоминске уже на 75% выполнили капремонт детсада при школе № 7
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
Детский сад при средней школе № 7 в Наро-Фоминске откроют после капитального ремонта в 2027 году. Сейчас строительная готовность объекта составляет 75%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Здание площадью более 921 кв. метра расположено на Школьной улице. Сейчас здесь продолжаются общестроительные и отделочные работы, ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных систем, благоустройство прилегающей территории.
Также в детсаду установят новую сантехнику, мебель и оборудование. Здесь будут работать системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.
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