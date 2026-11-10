Детский сад при школе № 7 в Наро-Фоминске откроют после капитального ремонта в 2027 году

Детский сад при средней школе № 7 в Наро-Фоминске откроют после капитального ремонта в 2027 году. Сейчас строительная готовность объекта составляет 75%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Здание площадью более 921 кв. метра расположено на Школьной улице. Сейчас здесь продолжаются общестроительные и отделочные работы, ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных систем, благоустройство прилегающей территории.

Также в детсаду установят новую сантехнику, мебель и оборудование. Здесь будут работать системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Семья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде.