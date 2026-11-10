Во Франции нашли мертвой звезду сериала «Нежная плоть» Анжель Мецгер

В пригороде Парижа, у здания Центра социальной помощи в коммуне Ле-Павийон-су-Буа, обнаружили тело 27-летней модели и актрисы Анжель Мецгер, сообщила газета Le Parisien. Медики пытались реанимировать девушку, но она скончалась.

Камеры наблюдения зафиксировали, как Анжель перелезла через ограждение и проникла в закрытую часть здания. Правоохранители считают, что она сорвалась с лестницы над подземной парковкой. На месте происшествия нашли личные вещи погибшей.

Анжель выросла в творческой семье. Ее мать — режиссер и сценарист Мари Кальдера, отец — актер Стефан Мецгер. Девушка увлекалась музыкой и изобразительным искусством. Она получила степень магистра философии и истории искусства в Сорбонне и участвовала в модных показах.

Мецгер снялась в 11 фильмах и сериалах. Самой известной ее работой стал мини-сериал «Нежная плоть», вышедший в 2022 году. За эту роль актриса получила награду «Восходящая звезда» на фестивале Séries Mania. Среди других проектов с ее участием — «Мой ребенок» и «Дела человеческие».

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