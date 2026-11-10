В Подмосковье вынесли приговор 14 гражданам за производство и сбыт наркотиков

Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении 14 участников преступного сообщества, которых в зависимости от роли и степени участия признали виновными в совершении преступлений по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», организованной группой, в крупном и особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, соучастники, проживающие в различных регионах России, в том числе в Саратовской, Рязанской, Московской областях и Хабаровском крае, действовали в составе организованной структуры. Последняя функционировала в сфере незаконного оборота наркотических средств — в период с 2022 по 2024 год осужденные на одной из теневых площадок в интернете осуществляли реализацию запрещенных веществ, которые ранее производились на территории субъектов, где они проживали.

Кроме того, они перевозили наркотические средства из Московского региона на территорию Дальнего Востока и в Республику Узбекистан. Из незаконного оборота было изъято более 160 кг наркотиков.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.