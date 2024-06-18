Умерла звезда французского кино Анук Эме

Эме умерла в кругу семьи в Париже.

За свою жизнь Анук Эме снялась более чем в 80 фильмах, включая шедевры Федерико Феллини «Восемь с половиной» и «Сладкая жизнь».

Однако всемирную популярность ей принесла роль в фильме Клода Лелуша 1966 года «Мужчина и женщина», где ее партнером был Жан-Луи Трентиньян. За роль Анны Готье актриса получила «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». После этого Эме снялась еще в девяти фильмах Лелуша.