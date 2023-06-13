В Подмосковье отреставрируют усадьбу Пущино-на-Наре

В Подмосковье будет отреставрирована усадьба Пущино-на-Наре, которая находится в деревне Пущино под Серпуховом. В этих целях объект был выставлен на торги, передает пресс-служба Мособлимущества.

По словам главы ведомства Натальи Адигамовой, усадьба состоит из главного дома, а также трех флигелей. Общая площадь здания составляет более восьмисот квадратных метров.

Начальная цена объекта составляет почти восемь с половиной миллионов рублей. В связи с тем, что усадьба является объектом культурного наследия регионального значения, его необходимо отреставрировать в течение семи лет, а также обеспечить свободный доступ для посещения жителей.