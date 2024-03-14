Уникальный шахматный турнир с участием космонавтов на МКС прошел в Королеве

Уникальный шахматный турнир «Vыше только Zвезды» с участием космонавтов на МКС прошел в Королеве, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В мероприятии приняли участие многократный чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, а также ветераны СВО.

«Проводим большую работу по популяризации шахмат в Московской области и открываем новые клубы по всей стране. Но мы не ограничиваемся развитием шахмат на земле, а устремляемся выше — в космос», - отметил Карякин.

Турнир прошел в ЦУП российского сегмента МКС. В его рамках Карякин сыграл в блиц-шахматы с одним из космонавтов, работающих на МКС, Олегом Кононенко. Матч завершился вничью.

Также Карякин провел сеанс одновременной игры на 24 досках. Все встречи были завершены в его пользу.