Уникальный спортивный проект стартовал в подмосковной Балашихе

Накануне в подмосковной Балашихе состоялась торжественная церемония открытия проекта «Единая школьная спортивная лига» по четырем видам спорта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства физической культуры и спорта.

Отмечается, что всего в рамках лиги пройдет более семисот матчей. Более тысячи учеников из двадцати восьми балашихинских школ выявят сильнейших в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам.

Игры проходили на территории средней школы № 12 в городе Балашиха по четырем дисциплинам. В стартовых матчах лиги выступили семь школ городского округа Балашиха.

«Я вам желаю успехов — и спортивных, и в учебе. Необходимо и хорошо учиться, и заниматься спортом. Заводите друзей, стремитесь к победам, формируйте спортивный характер. Проявляйте себя с максимальной пользой для себя и своей команды», — сказал двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России по футболу Евгений Алдонин.

Глава ведомства Дмитрий Абаренов подчеркнул, что уже со следующего сезона планируется запустить Единую лигу уже в масштабах всего Подмосковья для того, чтобы объединить все школы региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в подмосковном Долгопрудном открылся крупнейший в стране детский технопарк.