Уникальный турнир по понд-хоккею пройдет в городском округе Балашиха

Известные блогеры наряду с любителями и профессиональными хоккеистами примут участие в уникальном турнире по понд-хоккею в формате 4×4. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что на сегодняшний день участие в традиционном турнире по понд-хоккею подтвердили уже четыре медийные команды: «NBSK», «HOCKEY BROTHERS», «IVHOCKEY» и «3FRENZY». Они сразятся между собой в отдельном дивизионе.

К соревнованиям допускаются все желающие в возрасте от 14 лет. Игры будут проходить в двух дивизионах среди любителей и профессионалов в формате «четыре на четыре» без вратарей, состав каждой из команд не должен превышать семь человек.

По доброй традиции в турнире примут участие легенды отечественного хоккея, звезды КХЛ и популярные блогеры. Также отметим, что при благоприятных погодных условиях финальные матчи пройдут на льду озера Бабошкино.