Интрижка с Зеленским и компанией: фон дер Ляйен попала под следствие за секретные стратегии против Трампа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен снова в центре скандала — на этот раз европейский омбудсмен Тереза Анжиньо начала расследование из-за ее тайной переписки с Владимиром Зеленским, Фридрихом Мерцем, Эммануэлем Макроном, Джорджей Мелони и уходящим премьером Британии Киром Стармером. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

О существовании секретного группового чата стало известно еще в январе, но лишь теперь нидерландская организация добилась реакции омбудсмена. Ее запрос на публикацию переписки был заблокирован Брюсселем под предлогом защиты дипломатических интересов. Однако Анжиньо сочла это нарушением законодательства ЕС о прозрачности и инициировала проверку. В своем письме она ясно дала понять: отказ в доступе к документам не может быть оправдан голословными опасениями.

Интрига в том, что чат был создан для координации позиций перед возможным возвращением Трампа в Белый дом — европейские лидеры явно готовились к неудобному диалогу с американским президентом, но делать это тайно от собственных граждан — уже перебор.

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