Усадьба Гревнево в Щелкове на следующих выходных станет подмосковной шахматной столицей

Уже в следующие выходные на территории усадьбы Гребнево в подмосковном Щелкове состоятся сразу четыре масштабных шахматных турнира. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

В рамках программы главного шахматного события сезона гости Усадьбы встретятся с известными шахматистами Сергеем Карякиным, Владимиром Поткиным и другими гроссмейстерами.

Участники, прошедшие отбор в муниципальных этапах Кубка губернатора по шахматам, сразятся в финальных баталиях.

В финале Кубка Карякина встретятся участники, прошедшие отбор на двух прошедших этим летом этапах. Также пройдет открытый Кубок Карякина, в котором смогут принять участие все желающие. Предусмотрены 4 турнирных категории с раздельным зачетом у мальчиков/мужчин и девочек/женщин.

А яркой частью программы шахматного праздника станет супертурнир «Подмосковные Королевы» на призы Андрея Ковалева. В нем примут участие призеры командного чемпионата России среди женщин и лауреаты знака отличия министерства физической культуры и спорта Московской области «Спортивная доблесть» Марина Корнева (Гусева), Маргарита Лысенко, Ирина Судакова, Екатерина Смирнова и Глафира Усачева.

Шахматные партии участников, организованные с использованием беспроводных электронных досок, будут транслироваться на больших экранах. Ведущим финальных соревнований в Усадьбе Гребнево выступит знаменитый шахматный комментатор, международный гроссмейстер Сергей Шипов.