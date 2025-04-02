Ушел из жизни актер Вэл Килмер

Американский актер Вэл Килмер скончался на 66-м году жизни. Об этом СМИ сообщила его дочь Мерседес. Причиной смерти стала пневмония.

С 2015 года Килмер боролся с раком гортани. В своих интервью он откровенно рассказывал о трудностях, с которыми столкнулся из-за болезни, подчеркивая, что каждый день учится быть сильнее.

Благодаря курсам химиотерапии актеру удалось достичь ремиссии, однако болезнь оставила заметный след на его здоровье.

На протяжении своей яркой карьеры Килмер сыграл множество запоминающихся ролей в кино и на телевидении. Он стал известен благодаря таким фильмам, как «Бэтмен навсегда», «Спартанец», «Красная планета» и «Остров доктора Моро». Килмер получил признание не только за свою актерскую игру, но и за профессионализм, который всегда выделял его среди коллег.

Личная жизнь актера также была насыщенной. Вэл был женат на Джоанн Уолли, от которой у него двое детей — дочь Мерседес и сын Джон Уоллес.

Ранее стало известно о смерти актера Дэниса Арндта. Он умер в возрасте 86 лет.