Звезда «Основного инстинкта» актер Дэнис Арндт умер в возрасте 86 лет

Американский актер Дэнис Арндт, запомнившийся зрителям по роли лейтенанта Филиппа Уокера в голливудском фильме «Основной инстинкт», ушел из жизни в возрасте 86 лет, как передает издание Hollywood Reporter.

Сообщается, что артист ушел из жизни в городе Ашленд, штат Орегон, в своем доме в окружении родных.

«Дэнис Арндт… скончался. Ему было 86 лет», — говорится в публикации.

Арндт также принимал участие в съёмках различных кинолент и телесериалов. Среди них можно выделить такие проекты, как «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов», «Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей», «Снайпер 3», а также «Коломбо» и «Сверхъестественное».

Ранее сообщалось, что ведущий музыкального шоу «50/50» Алексей Веселкин ушел из жизни после долгой и тяжелой болезни. О его смерти стало известно в среду, 26 марта. Ему было 63 года.