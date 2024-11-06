Ушел из жизни директор фильма «Экипаж» Борис Криштул

На 84-м году жизни скончался директор фильма «Экипаж» Борис Криштул, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

Что стало причиной смерти в ведомстве не уточнили. Борис Иосифович умер 6 ноября.

Криштул родился в 1940 году в Москве. Занимавший должность директора на киностудии «Мосфильм» и руководивший студией «Юность», он внес значительный вклад в создание таких фильмов, как «От зари до зари», «Фронт за линией фронта», «Экипаж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Рецепт её молодости» и многих других.

В 1979 году Криштула пригласили в качестве преподавателя во ВГИК, который он завершил заочно, поступив туда в 1960 году. Основной темой его лекций стало продюсирование, о котором он написал несколько книг. Начиная с начала 1990-х, он полностью посвятил себя преподавательской деятельности.

Кроме того, Криштул активно писал книги по истории кино, включая работы «Добро пожаловать в „Юность“» и «Длинная дорога в Канны.

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