Ушел из жизни французский актер Нильс Ареструп

О смерти артиста сообщила его супруга и пресс-секретарь Изабель Ле Нувель, передает AFP.

1 декабря в возрасте 75 лет скончался знаменитый французский актер Нильс Ареструп.

Нильс Ареструп был тяжело болен, добавила она.

Известность ему принесли роли в фильмах «Мое сердце биться перестало», «Пророк» и «Набережная Орсе».

За свою кинокарьеру Нильс Ареструп стал обладателем трех премий «Сезар» в номинации «лучший актер второго плана».

Также он сыграл главные роли в картинах «Встреча с Венерой» Иштвана Сабо и «Дипломатия» Фолькера Шлендорфа.

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