SHOT: в Москве умер писатель и филолог Юрий Барабаш

В Москве скончался Юрий Барабаш — известный писатель и филолог, который занимался исследованием творчества Гоголя. Как сообщил SHOT, причиной смерти стало состояние острого сердечного недостатка.

По имеющимся данным, тело 93-летнего ученого было найдено его дочерью в квартире, расположенной на Фрунзенской набережной. Оно отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Юрий Барабаш был ведущим научным сотрудником отдела литературы народов России и СНГ в Институте мировой литературы имени А. М. Горького Российской Академии наук. Ранее он занимал должность заместителя главного редактора «Литературной газеты» и публиковался в журнале «Вопросы литературы».

Ранее сообщалось, что диктор и радиоведущий, советский и российский киноактер Владимир Самойлов скончался на 81-м году жизни.