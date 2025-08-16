Ушел из жизни музыкант рок-группы писателя Стивена Кинга Грег Айлз

На 65-м году жизни скончался американский писатель и музыкант, наиболее известный как участник литературно-музыкальной группы The Rock Bottom Remainders, куда входил Стивен Кинг, Грег Айлз. О его смерти сообщило издание штата Миссисипи, где проживал Айлз.

Причиной смерти называют множественную миелома — злокачественное заболевание крови.

Айлз оставил после себя богатое творческое наследие в виде 17 романов в различных жанрах — от триллеров до психологической прозы. Наибольшую известность получила экранизация его романа «24 часа» с Шарлиз Терон в главной роли.

Параллельно с литературной деятельностью Айлз таже был фронтменом рок-группы Frankly Scarlet.

Жизнь писателя и музыканта была полна драматических событий. В 2011 году он попал в страшную аварию, в результате которой лишился ноги, получил разрыв аорты и провел более недели в коме.

