Ушел из жизни первый проректор РГИСИ Арвид Зеланд

Ушел из жизни российский актер, проректор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Арвид Зеланд. Об этом говорится на сайте учреждения. Для студентов и коллег его уход стал невосполнимой потерей.

Свою карьеру в театре Арвид Михайлович начинал еще в конце восьмидесятых. В 1989 году он окончил ЛГИТМиК — так раньше назывался нынешний РГИСИ. С 1991 по 1995 годы работал заместителем директора Учебного театра «На Моховой». Но главным делом его жизни стала педагогика.

Несколько лет Зеланд был художественным руководителем Национального театра Республики Карелии. Там же, в Петрозаводской консерватории им. Глазунова, он набрал свои первые актерские курсы. А в 2006 году вернулся в родной институт на кафедру актерского искусства.

Кроме того, актер успел сыграть в нескольких российских сериалах, включая «Невский» и «Ментовские войны».

Глубокое погружение в профессию и преданность делу позволили Зеланду воспитать несколько поколений артистов. Его ученики работают в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Улан-Удэ, играют на сценах Риги, Таллина, Хельсинки, снимаются в кино и участвуют в самых разных творческих проектах.

