«Он ее любил до последнего»: звезда сериала «Глухарь» не пережил смерть супруги

В пятницу, 27 февраля, на 80-м году жизни скончался актер театра и кино, поэт и писатель Александр Зиновьев, сообщил aif.ru . Широкому зрителю он был известен по ролям в популярных сериалах «Глухарь», «Интерны» и «Хитровка». Как выяснилось, причиной смерти артиста стала не столько тяжелая болезнь, сколько трагические события в личной жизни.

Последние годы Александр Васильевич жил в деревне в Киржачском районе Владимирской области. Вместе с супругой Галиной Владимировной они боролись с тяжелым недугом. Как рассказал близкий друг семьи Андрей Подопригора, женщина шесть лет боролась с онкологией, и все это время муж был рядом с ней, ухаживал и поддерживал, несмотря на то, что два года назад аналогичный диагноз поставили и ему самому.

Галина Владимировна ушла из жизни 31 декабря. Друзья артиста надеялись, что он сможет пережить эту потерю, но сердце 79-летнего мужчины не выдержало разлуки.

«Супруга Александра Васильевича болела шесть лет, онкология. Он ухаживал за женой, хотя у самого последние два года был подобный диагноз. Она умерла 31 декабря. Я надеялся, что он выдержит этот удар, но не смог. Он ее сильно любил до последнего. Был однолюб, как лебедь», — рассказал его друг Андрей Подопригора.

Коллеги и знакомые запомнили Зиновьева как человека невероятной душевной щедрости. Режиссер и друг Евгений Талабаев в беседе с журналистами подчеркнул его уникальные качества.

Творческое наследие Александра Зиновьева огромно. За свою жизнь он написал несколько пьес и множество стихов. Сам он, впрочем, скромно оценивал свой дар, прислушиваясь к мнению авторитетов.

Фильмография Александра Васильевича насчитывает более 50 работ. Помимо «Глухаря» и «Интернов», зрители могли видеть его в исторических драмах «Гибель империи», детективе «Сатисфакция» и других проектах. Он остался в памяти коллег и поклонников как человек, который до конца оставался верен своим принципам и своей любви.

