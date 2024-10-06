Ушел из жизни советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин

В последние годы своей жизни Акчурин занимал должность заместителя генерального директора по хирургии в НМИЦ кардиологии имени Е.И. Чазова. Он возглавлял команду хирургов, которая в ноябре 1996 года успешно провела операцию на сердце для первого президента России Бориса Ельцина.

Акчурин сделал значительный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии и стал всемирно признанным экспертом в этой области. Его глубокие знания, богатый опыт и авторитет позволили ему занять одно из самых уважаемых мест среди специалистов в сердечно-сосудистой хирургии.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллегам, родным и близким Акчурина.

Акчурин родился 2 апреля 1946 года в Андижане, Узбекская ССР. Учился в Андижанском медицинском институте и 1-м Московском медицинском институте имени И. М. Сеченова. Он был доктором медицинских наук, профессором.

Акчурин работал участковым врачом-терапевтом и травматологом. В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1984 года специализировался в кардиохирургии, стажировался в США. Руководил отделом сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова. Являлся автором более 300 научных публикаций, а также был инициатором и разработчиком Федеральной программы «Медицина высоких технологий».

Акчурин также работал над реконструктивной и пластической микрохирургией, реконструктивной и пластической хирургией конечностей. Он разработал уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии и был соавтором первых в стране операций по реплантации пальцев и пересадке пальцев стопы на кисть.

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