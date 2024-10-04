Умерла создатель «Щелкунчика» и «Бременских музыкантов» Марина Восканьянц

В возрасте 90 лет умерла мультипликатор Мария Восканьянц, который были созданы «Щелкунчик», «Бременские музыканты, «Каникулы в Простоквашино», «Жил был пес» и другие легендарные мультфильмы. О смерти заслуженного художника России в своем телеграм-канале сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

«Сегодня ночью ушла еще одна легенда «Союзмультфильма», потрясающий художник-аниматор Марина Константиновна Восканьянц. Она специализировалась преимущественно на танцевальных сценах», —написал Капков.

По его словам, «визитной карточкой» Марины Константиновны стал «гениальный» танец Маши с метлой вокруг елки в «Щелкунчике».

Восканьянц родилась в Москве, а в возрасте 9 лет начала заниматься ИЗО в Центральном Дворце Пионеров. Любовь к мультипликации не оставила ее и в более зрелом возрасте. Закончив Московскую центральную художественную школу, она пришла на курсы в «Союзмультфильм», где в итоге проработала в течение 32 лет. За это время успела посотрудничать с настоящими метрами советской мультипликации.

Ранее сообщалось о том, что в возрасте 64 лет скончался художник Борис Бельский, который был новатором техники шелкографии.