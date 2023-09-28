Ушел из жизни сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон

На 82-м году жизни скончался британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, запомнившейся фанатам киновселенной вселенной «Гарри Поттера» по роли профессора Альбуса Дамблдора.

Об этом со ссылкой на семью Гэмбона сообщило в четверг, 28 сентября, агентство Press Assosiation.

«Актер сэр Майкл Гэмбон мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет», – говорится в сообщении.

Гэмбон родился 19 октября 1940 года в ирландском Дублине. Профессиональную карьеру актера он начал еще в 1965 году, сыграв в фильме «Оттело». Сыграл роль профессора Дамблдора в двух частях «Гарри Поттера и Дары Смерти». Также Гэмбон снялся в фильмах «Приключения Паддингтона», «Книга Илая». Последний раз Гэмбон сыграл роль британского театрального импресарио российского происхождения Бернарда Делфонта в фильме «Джуди» в 2019 году.

Гэмбон был четырежды награжден телепремией BAFTA как лучший актер, а также номинирован на премии «Эмми» в 2002 году и «Золотой глобус» в 2003-м.