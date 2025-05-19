Ушла из жизни актриса сериала «День рождения Буржуя» Людмила Игнатенко

Актриса Людмила Игнатенко, работавшая над озвучиванием мультфильмов, игравшая в кино и на сцене ряда театров, скончалась на 83-м году жизни. Об этом сообщил портал The Voice Mag.

Людмила Игнатенко родилась в 1942 году. Она работала в ряде театров, а также на озвучивании мультфильмов. Ее голосом говорят персонажи в «Алисе в Стране чудес», «Сказке о жадности» и ряде других мультипликационных фильмов. В 1979 году она впервые снялась в кино, сыграв пионервожатую в фильме «Ты только не плачь». Затем она вернулась в кино только через два десятка лет, отметившись в сериале «День рождения Буржуя». Она также появилась в сериалах «Возвращение Мухтара», «Бомж» и ряде других.

Ранее сообщалось, что ушла из жизни актриса Татьяна Басова, знакомая зрителям по фильму «Выше радуги». Ей было 64 года. Уточняется, что в ноябре 2024 года артистка перенесла сложную операцию на колене, после которой у нее начались проблемы со здоровьем.