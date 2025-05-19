Ушла из жизни актриса Татьяна Басова, знакомая по фильму «Выше радуги»

Советская и эстонская актриса Татьяна Басова, прославившаяся ролью в популярном фильме «Выше радуги», скончалась после продолжительной борьбы с болезнью. Об этом сообщило эстонское радио Vikerraadio со ссылкой на заявление дочери артистки Эллен Килгас. Отмечается, что актриса умерла еще 30 апреля.

Басовой было 64 года. Уточняется, что в ноябре 2024 года артистка перенесла сложную операцию на колене, после которой у нее начались проблемы со здоровьем.

Басова родилась 7 июня 1960 года. Она окончила Таллиннское хореографическое училище и продолжила обучение в Таллиннском университете, где получила степень бакалавра по специальности «хореография», став балериной. Начиная с 1978 года, она выступала в роли солистки в Эстонском балетном коллективе.

Также балерина работала хореографом и была автором постановок для различных театров, а также участницей различных танцевальных шоу.

Актриса снялась в пяти фильмах, среди которых картины «Ночная исповедь», «Выше радуги» и «Две пары и одиночество».

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