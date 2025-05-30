В московской больнице умерла артистка ансамбля МВД после избиения и изнасилования

В московской больнице скончалась артистка из ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница». За неделю до этого ее избили и изнасиловали. Об этмо сообщил телеграм-канал Mash.

38-летняя женщина приехала в гости к своей подруге. Позже гостье стало хуже, и хозяйка вызвала скорую помощь. Уже в больнице артистка рассказала, что ее избили и изнасиловали в собственной квартире, из-за побоев ей даже пришлось пропустить выступление. Это произошло за неделю до госпитализации, и пострадавшая стремилась это скрыть.

«Остальные подробности женщина хотела рассказать позднее, но не успела. Она скончалась», — указал микроблог.

По мнению медиков, пострадавшая умерла из-за осложнения после перелома ребер. У нее осталась 11-летняя дочь, которая сейчас находится рядом с отцом.

Ранее сообщалось, что на борту российского авиалайнера скончалась женщина. Она умерла во время авиаперелета из Екатеринбурга в Сочи. Пилоты запросили экстренную посадку в казахском аэропорту Актобе. К лайнеру прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе медицинская бригада скорой помощи. Они диагностировали смерть пациентки.