Ушла из жизни дочь легенды: Сьюзэн Ньюман скончалась в 72 года

Ушла из жизни Сьюзэн Кендалл Ньюман —дочь легендарного американского актера Пола Ньюмана, прославившегося ролями в культовых вестернах, сообщила газета The New York Post (NYP). Ей было 72 года.

По информации издания, актриса долгое время страдала от хронических заболеваний.

Творческая биография Сьюзэн Ньюман началась на Бродвее, где она работала как актриса и продюсер.

Продюсерский триумф Ньюман получила после спектакля «Тень у ворот». Наибольшую известность в кинематографе ей принесла роль в фильме «Я хочу держать тебя за руку».

Ее отец, Пол Ньюман, ушел из жизни в 2008 году в возрасте 83 лет, оставив после себя богатое наследие в мировом кинематографе. Актер пробился зритель по ролям в знаменитых вестернах.

Ранее стало известно о смерти звезды «Темного рыцаря» Рона Дина.