В Москве ушла из жизни главный редактор студии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова, которой было 82 года. Об этом сообщил SHOT.

Татьяна Васильевна скончалась накануне в своей квартире в Останкино после борьбы с онкологическим заболеванием.

На протяжении более четырех десятилетий она работала в «Союзмультфильме», где возглавляла создание таких знаковых мультфильмов, как «Чебурашка», «Ну, погоди!» и «Бременские музыканты».

Кроме того, она сотрудничала с японской студией, участвуя в производстве мультфильма «Приключения пингвиненка Лоло».

Семья Папоровой сообщила о намерении опубликовать рукописи Татьяны Васильевны, продолжая ее творческое наследие.

Ранее сообщалось, что у Ливанова во время хирургического вмешательства произошла остановка сердца.