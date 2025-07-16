Усик и Дюбуа подерутся на «Уэмбли»

В субботу, 19 июля, на лондонском стадионе «Уэмбли» пройдет бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа.

Усик владеет поясами боксерских организаций WBA-Super, WBO, IBO, The Ring и WBC. Дюбуа принадлежит титул чемпиона IBF, который Усик утратил из-за отказа от обязательной защиты, которой он предпочел матч-реванш с Тайсоном Фьюри.

Боксеры уже встречались в августе 2023 года. Тогда в польском Вроцлаве Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде.

В «рекорде» 38-летнего Усика 23 победы в 23 боях на профессиональном ринге. 27-летний Дюбуа провел 24 поединка, одержав 22 победы при двух поражениях. При этом 21 раз он побеждал досрочно.

Ранее российский боец UFC Ислам Махачев заявил, что хотел бы поскорее провести титульный бой с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.