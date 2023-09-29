Усик и Фьюри проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщило издание ESPN .

По данным источника, поединок состоится в Саудовской Аравии. Точной даты его проведения пока нет – речь идет о декабре или январе 2024 года. Раньше этого времени бой не сможет состояться, поскольку 28 октября Фьюри встретится с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Усику 36 лет. Он родом из Симферополя. На счету боксера 21 бой. Во всех них он одержал победу. Спортсмен является чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе. Соперниками Усика были румын Михай Нистор, итальянец Маттео Модуньо, азербайджанец Магомедрасул Меджидов, британец Джозеф Джойс, новозеландец Уэйн Фа и немец Эрик Брешлин.

Фьюри 35 лет. Он является чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе. Боксер родился в Великобритании. В своей карьере он провел 34 боя, один из которых проиграл. Он провел победные поединки со шведом Отто Валлином, итальянцем Франческо Пьянета, украинцем Владимиром Кличко, американцами Джоуи Абелем, Стивом Каннингемом, а также Заком Пейджом.

29 апреля 2023 года в Лондоне Усик и Фьюри должны были встретиться в поединке на стадионе «Уэмбли», однако бой не состоялся по инициативе украинской стороны.