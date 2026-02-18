Усик в разговоре с пранкерами согласился стать президентом Украины

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик высказался о своей готовности стать президентом страны в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

Представившийся президентом Польши Каролем Навроцким пранкер спросил, не рассматривает ли боксер сложившуюся на Украине ситуацию как шанс возглавить страну и решить ее проблемы.

«Может быть. Но это очень сложно. Если Бог даст мне шанс, если Бог направит мне послание», — ответил Усик.

Большой проблемой Украины Усик назвал коррупционные скандалы. Он заявил, что президент и его аппарат должны больше делать для людей, указав, что в Киеве жители страдают без тепла и света.

Усик владеет титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). В ноябре 39-летний спортсмен утратил пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), отказавшись от обязательной защиты титула.

