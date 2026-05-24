Усик защитил титул чемпиона WBC после спорного решения рефери

23 мая в Гизе (Египет) прошел боксерский турнир, который возглавил титульный бой за пояс WBC между украинцем Александром Усиком и голландцем Рико Верховеном. Усик сумел защитить титул. В концовке 11-го раунда рефери остановил поединок, и это решение вызвало немало споров.

Бывший кикбоксер Верховен проводил лишь второй бой в боксерской карьере и неожиданно лидировал на протяжении всего поединка. В самой концовке 11-го раунда Усик отправил Верховена в нокдаун и в оставшиеся секунды бросился добивать соперника.

Судья остановил встречу, когда уже прозвучал гонг. Это решение вызвало жесткую критику в боксерском мире, поскольку Верховен не был критически потрясен и в перерыве вполне мог прийти в себя и продолжить бой.

«Это самое сумасшедшее дерьмо, которое я видел в жизни. Рико выигрывал каждый раунд, но как только рефери увидел возможность остановить бой — он его остановил. Я большой фанат Усика, но, братан, ты проиграл это дерьмо», — высказался боксер-блогер Джейк Пол.

Как бы то ни было, Усик провел защиту и одержал 25-ю победу, оставаясь непобежденным боксером на профессиональном ринге.