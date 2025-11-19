«Ускользнула через черный ход»: Долина избежала вопросов журналистов в суде

Народная артистка РФ Лариса Долина покинула здание суда через запасной выход, куда прибыла для дачи показаний по уголовному делу о мошенничестве с ее квартирой. Кадры, на которых запечатлена певица, опубликовал телеграм-канал Zvezdanews | «Звезда».

Ожидавшие ее журналисты пытались задать певице вопросы относительно дела, но она никак не отреагировала на обращения представителей СМИ.

Судебное разбирательство стартовало еще 10 ноября в Балашихинском городском суде Московской области. В ходе первого заседания адвокат певицы сообщил о возбуждении дополнительного уголовного дела об угрозе убийством.

По словам юриста, неизвестные угрожали ему и Долиной подрывом автомобиля в случае, если производство по делу о мошенничестве не будет прекращено.

Автор хита «Погода в доме» инициировала гражданский процесс в Хамовническом суде Москвы и потребовала признать недействительной сделку по продаже ее квартиры в центре столицы. Новой собственницей жилья стала дочь топ-менеджера IT-компании Полина Лурье.

Суд удовлетворил иск певицы, аннулировав право собственности новой владелицы, но отказал в ходатайстве о выселении артистки из спорного жилья. Вопрос о возврате денежных средств, уплаченных Лурье за квартиру, остается нерешенным.

Согласно материалам дела, при заключении сделки Долина не имела намерения продавать недвижимость, а делала это под «воздействием мошенников». Артистка была убеждена, что участвует в операции правоохранительных органов для поимки мошенников. Суд признал ее жертвой аферы.

Ранее сообщалось, что обманутая мошенниками певица Лариса Долина стала лицом «Жилищной лотереи».