Успех на дистанции: Павловский Посад на «ЗаБеге РФ»

24 мая в одном из населенных пунктов Московской области прошли масштабные легкоатлетические соревнования – полумарафон «ЗаБег РФ». В состязаниях приняли участие порядка 850 атлетов из Москвы и Московской области, борющихся за призовые места на дистанциях от 1 до 21,1 километра.

Среди участников превосходно проявили себя представители Павлово-Посадского городского округа: тренер и спортсмен Александр Романов и Станислав Юхнович. Они показали выдающиеся результаты, удостоившись почетных мест на пьедестале победителей. Александр Романов стал первым в дистанции 5 километров, а Станислав Юхнович завоевал серебряную медаль, также в забеге на 5 километров.

Александр Романов отметил, что трасса отличалась заметным перепадом высот, а соперничество было очень интенсивным. Его победа стала закономерным итогом упорных тренировок, внутренней силы и поддержки со стороны команды.