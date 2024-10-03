Любовь Успенская сообщила об исчезновении дочери

У Любови Успенской пропала дочь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, а также друг семьи Виталий Бородин. Артистка обратилась к нему за помощью.

По словам певицы, наследница уже несколько дней не выходит на связь.

Успенская считает, что Татьяну могли похитить. По словам звезды, это могло быть связано с ее частыми выступлениями в ДНР и ЛНР. Артистка подчеркнула, что у ее дочери нет проблем с законом, а такие поездки не являются чем-то необычным.

Бородин предполагает, что к исчезновению Татьяны Плаксиной также может быть причастна ее бывшая подруга. По словам Успенской, эта девушка хотела организовать убийство певицы.

Друзья и поклонники артистки обеспокоены сложившейся ситуацией и надеются на ее скорейшее разрешение.

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