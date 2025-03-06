Устюгов предложил Большунову «зарыть топор войны»

«Я ничего говорить не буду, нам с Саней уже давно надо пора зарыть топор войны и бороться на лыжне как соперники, уважающие друг друга. Не пересекать никому лыжню, бороться на финише, как он это умеет, делает, и сегодня он это показал. Кто на финиш приехал первый — тот и выиграл. Не надо какие-то козни на лыжне устраивать», — примирительно сказал Устюгов.