Устюгов предложил Большунову «зарыть топор войны»
Лыжник Устюгов: нам с Большуновым давно пора зарыть топор войны
Фото: [Федерация лыжных гонок России]
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что им нужно помириться с Александром Большуновым, с которым у них возник очередной конфликт в ходе спринта на чемпионате России в Казани.
В четверг, 6 марта, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (на фото) выиграл коньковую разделку на 10 км на чемпионате страны, Устюгов финишировал четвертым.
Большунов после гонки заявил, что сегодня было проще побеждать, поскольку никто его не бил палкой по мышцам, вновь припомнив стычку с Устюговым во время спринта.
«Я ничего говорить не буду, нам с Саней уже давно надо пора зарыть топор войны и бороться на лыжне как соперники, уважающие друг друга. Не пересекать никому лыжню, бороться на финише, как он это умеет, делает, и сегодня он это показал. Кто на финиш приехал первый — тот и выиграл. Не надо какие-то козни на лыжне устраивать», — примирительно сказал Устюгов.
Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе пообещала наказать обоих именитых лыжников за жесткое противоборство.